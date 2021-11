Waardse wethouder Does met de dood bedreigd door twee 'kleerkasten'

John Does, wethouder in Heerhugowaard, is met de dood bedreigd. Dit gebeurde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor Dijk en Waard van deze week. Volgens Does werd hij bedreigd omdat hij zich negatief zou hebben uitgelaten over de lijsttrekker van Forum voor Democratie. Hij heeft aangifte gedaan. "Ik ben flink van slag."

Als Does op donderdagavond 18 november rond 22.00 uur over het voetpad van de Oosttangent tussen de Rustenburgerweg en de West-Frieslandsingel loopt, wordt hij door één van de twee 'kleerkasten' gevraagd of hij John Does is. Nadat hij zegt dat dat inderdaad zo is, reageert de man volgens Does dat hij zich niet meer negatief over Carmen Bosscher, de lijsttrekker van Forum moet uitlaten. Anders 'haalt' Does 24 november, de laatste dag van de herindelingsverkiezingen voor Dijk en Waard, niet. Dat meldt het NHD vandaag.

Hierop rent de wethouder weg. Hij schrikt zo van het dreigement dat hij 's avonds liever niet zijn huis uit wil. De wethouder heeft aangifte gedaan bij de politie. Hierop zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Aan NH Nieuws vertelt Does, nog steeds aangeslagen, dat de bedreiging een behoorlijke impact op hem heeft. "Ik ben flink van slag, al een tijdje. Het gaat gelukkig wel steeds beter hoor, maar het lastige is dat ik niet weet om wie het gaat. Met wie moet ik nu het gesprek aangaan?" Posterplakoorlog Volgens Does is het dreigement een gevolg van een posterplakoorlog in het toekomstige Dijk en Waard. Twee weken terug waren bijna alle verkiezingsborden in Heerhugowaard en Langedijk volgeplakt met posters van FvD. Hierop spraken andere lijsttrekkers hun ongenoegen uit naar FvD-lijsttrekker Carmen Bosscher. Does laat aan de krant weten dat Bosscher dat aan haar organisatie door zou geven en dat ook zij vond dat het niet netjes was om over andere verkiezingsposters heen te plakken. Toen dat afgelopen donderdag opnieuw gebeurde, had Does in een groepsapp van alle lijsttrekkers gezegd dat de rekening van nieuwe verkiezingsposters maar naar de FvD-lijsttrekker moest.

Ook noemde hij FvD een 'klotepartij'. Hierop werd op de Facebookpagina Heerhugowaard Kiest gedeeld dat Does en VVD-lijsttrekker Falco Hoekstra zich 'extreem vervelend' gedroegen tegenover Bosscher. Diezelfde avond werd Does door de twee mannen opgewacht en bedreigd. Kort na de bedreiging vroeg de lijsttrekker zich af 'of de politiek dit hem wel waard is', vertelt hij. "Maar een uur later dacht ik: ben je nu helemaal besodemieterd? Ik laat mij niet kisten, dan hebben zij hun zin. Het maakt mij uiteindelijk heel strijdvaardig." Hij hoopt dat het hem uiteindelijk minder zal bezighouden. "Ook thuis is het natuurlijk een onderwerp van gesprek, maar gelukkig kunnen mijn kinderen dit redelijk een plek geven. We letten goed op elkaar." 'Hoop dat de onderste steen boven komt' De politie is een onderzoek naar het incident gestart en roept mensen die iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Ook hoopt de politie in het bezit te komen van camerabeelden. De twee verdachten droegen donkere kleding, capuchons en gezichtsbedekking. Does hoopt dat de twee snel worden aangehouden. "Dan weet ik wie het zijn. Dan kan ik het snappen of nog steeds niet snappen, maar dan geeft het wel een wat rustiger gevoel."

Bosscher laat aan NH Nieuws weten dat ze hoopt dat het politieonderzoek 'de onderste steen boven haalt'. "Wat meneer Does is overkomen, is verschrikkelijk. Ik ben er erg van geschrokken", aldus de FvD-lijsttrekker. Ze vervolgt: "Ik wijs iedere vorm van geweld af. Dit past niet in een democratie als de onze." Bosscher hoopt dat de DOP-lijsttrekker 'genoeg steun krijgt om dit te verwerken'.