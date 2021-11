In 4 dagen 2 tractors gestolen in regio Haarlem: "Tasten nog in het duister"

Ze stonden gisteren raar te kijken bij Volkstuindersvereniging ZWN in Haarlem-Noord. De tractor, veel gebruikt bij hand-en-spandiensten, stond niet op zijn vaste plek in de loods. Het is de tweede tractordiefstal in korte tijd: afgelopen weekend werd er ook al een exemplaar gestolen in Bloemendaal.

"Dit is ellendig", zucht voorzitter Jan Levers. "Toen we hier gisterochtend aankwamen was de tractor weg. Even dachten we nog dat hij misschien ergens anders op het terrein zou staan, maar dat was niet het geval."

De trekker, die in 2016 voor 6.500 euro door de Volkstuindersvereniging ZWH (Zonder Werken Niets) was gekocht, werd door veel mensen op het terrein gebruikt. "De kantine-, bouw- en tuinderscommissie hebben allemaal een sleutel van de loods en konden de trekker zo gebruiken. De sleutel van de tractor zit er namelijk vrijwel altijd in."

Maar Levers durft niet te geloven dat de dief iemand is van de vereniging. "Ik verwacht niet dat het eigen mensen zijn die dit hebben gedaan. Dat kan gewoon niet. Ze hebben het trouwens alleen op de tractor gemunt, in de loods stond namelijk vrij duur gereedschap. Dat hebben ze laten staan."