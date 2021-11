Cabaretduo naarstig op zoek naar panterpakjes na diefstal aanhanger

Cabaretduo 'Vuile Huichelaar' is ten einde raad: een aanhanger met daarin al hun kostuums en decorstukken werd vorige week gestolen in Nederhorst den Berg. Cabaretières Saskia van Zutphen en Paulette Willemse hebben ondertussen aankomend weekend gewoon twee shows en hopen nu via volgers aan de juiste outfits te komen. "Als iemand dit panterpakje uit 1993 heeft, dan zou ik zó gelukkig zijn!"

Maar dan zijn de cabaretières er nog niet. "Als iemand nog veel chique oude kleding heeft liggen, mogen ze zeker contact met ons opnemen. Een vrijkaartje is dan het minste dat we terug kunnen geven."

"Bij ons is het leuk, maar leg het op straat en het is geen kwartje waard"

De aanhanger werd in Nederhorst den Berg voor de deur van de geluidsman van het cabaretduo gestolen. "Iemand moet gedacht hebben dat daar geluidsapparatuur in te vinden was, of iets anders kostbaars. Ergens vind ik het ook wel sneu dat ze zo'n suffe buit hebben gemaakt. Dan denken ze: we hebben apparatuur, maar dan zitten er glitterlaarzen in", lacht ze.

Aanhanger vinden

Uiteraard hoopt Van Zutphen dat hun aanhanger teruggevonden wordt, al schat ze de kans daarop niet ruim in. "Voor hetzelfde geld staat dat ding al in het buitenland. Mijn grootste angst is dat ze die hele handel in de kliko gooien, omdat ze er niks aan hebben. Bij ons is het leuk, maar leg het op straat en het is geen kwartje waard."

Vrijdag speelt het duo in Rijswijk en zaterdag in Diemen. Ook als de aanhanger dan nog niet is teruggevonden, gaat de show gewoon door. "Ik weet zeker: dan staan we er gewoon", besluit Saskia van Zutphen.