Aanhanger vol kostuums en decorstukken cabaretduo gestolen: 'Hans Klok bood al hulp'

De kostuums en decorstukken van cabaretduo Vuile Huichelaar zijn vannacht in Nederhorst den Berg gestolen. De parafernalia - van vintage barkrukken tot dragqueen-pruiken - zaten in een aanhanger die werd weggenomen uit de Voorstraat, vertelt Saskia van Zutphen, die met Paulette Willemse met een tour van zo'n vijftig shows bezig is. "Ik ben zo bang dat ze het ergens in een kliko hebben gedumpt."

Aanhanger cabaretduo Vuile Huichelaar gestolen - Vuile Huichelaar

"We hebben die spullen de afgelopen dertig jaar bij elkaar gespaard", vertelt Saskia. "Hydraulische microfoonstandaards, jurken met panterprint en glittergordijnen", somt ze op wat er zoal in de aanhanger ligt opgeborgen. De meeste attributen hebben vooral emotionele waarde, maar worden momenteel wekelijks gebruikt. "Het is vooral troep, behalve als wij het aanhebben", grapt ze. Corona "We hebben nu twintig van de vijftig shows gedaan", gaat Saskia de verder. "Dit weekend zouden we ook optreden, maar omdat Paulette corona kreeg hebben we die shows uitgesteld."

Quote "Dus als iemand ergens glitterlaarzen bij een vuilnisbak ziet liggen..." Cabaretière Saskia van Zutphen

De eerstvolgende shows staan het weekend van 26 november op het programma. "Als het niet gevonden wordt, zullen we alles weer bij elkaar moeten krijgen", blikt ze vooruit. Aan hulp geen gebrek: "We krijgen van alle kanten aanbieding, en Hans Klok belde al dat we langs mochten komen om spullen uit te zoeken." Beloning Het duo heeft inmiddels (online) aangifte gedaan van de diefstal. Ze loven een beloning van duizend euro uit voor de gouden tip, al heeft Saskia er een hard hoofd in dat de spullen worden teruggevonden. "Zo'n kar onttrek je makkelijk aan het zicht, dus ik denk dat ze hem overspuiten." Ze roept het publiek op om uit te kijken naar de aanhanger, kostuums en decorstukken: "Dus als iemand ergens glitterlaarzen bij een vuilnisbak ziet liggen...."