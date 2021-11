Monteur bestolen van apparaat bij werkzaamheden: 'Zo’n diefstal is toch niet normaal?'

Bij werkzaamheden in de Jan Haringstraat in Haarlem is gisteren een wacker stamper gestolen. Werklui zagen nog net hoe een auto met het zware apparaat in de achterbak wegreed. "Ik ben er nog achteraan gegaan, maar hij ging te snel."

Water- en gasleidingmonteur John de Vos kan het verhaal nog zo navertellen. “Wij waren hier gisteren gewoon aan het werk om de gasbuizen te saneren. Mijn maat in de kraanmachine maakte een draai en zag zo een auto met open kofferbak wegrijden, met erin de wacker stamper.” Volgens De Vos hield de bestuurder bewust de klep van de auto omhoog zodat ze zijn kenteken niet konden zien. “Ik heb nog wel een poging gedaan om achter de dief aan te gaan, maar hij reed te hard. Dat zou veel te gevaarlijk worden.” Kraanmachinist John van der Niet is ook vandaag weer bezig in zijn graafmachine. “Wij gebruiken de wacker stamper om de grond weer aan te stampen nadat we een gat hebben gemaakt", zegt hij terwijl hij vakkundig de machine hanteert. "Dat is hier zeker nodig omdat we bezig zijn met de gasleidingen.” Tekst gaat door onder de foto.

De nieuwe wacker stamper staat veilig aan de ketting - Michael van der Putten/NH nieuws

Nog nooit eerder heeft Van der Niet op het werk zo’n diefstal meegemaakt. “Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt, het is bizar.” De vos, die diep in de grond bezig is met de gasleiding heeft een soortgelijke diefstal een keer eerder meegemaakt. “Maar dan praat je over tien jaar geleden. Toen hebben ze een motorslijper (soort brute zaagmachine – red.) meegenomen. Maar dit een stapje gekker.”

Quote "Ik denk niet dat er iemand op zo’n zwaar ding zit te wachten" monteur John de Vos

De Vos heeft geen idee wat de dief met de wacker stamper zou moeten. “Je zou hem kunnen proberen te verkopen, maar ik denk niet dat er iemand op zo’n zwaar ding zit te wachten.” Gelukkig kunnen de heren hun werkzaamheden wel voortzetten. “We hebben vanochtend een nieuwe van de baas gekregen”, zegt John de Vos. “Het is wel een oudje, maar hij doet het nog prima.” Ook heeft De Vos de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. “Ik heb deze aan een ketting vast gelegd. Toch beetje vreemd dat het moet, maar het moet.”

