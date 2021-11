Kleverparkbuurt reageert alert op serie fietsendiefstallen: 'Hopelijk blijven ze nu weg'

Buurman Flip Slisser keek vreemd op toen hij in de nacht twee fietsendieven op heterdaad betrapte. De kwajongens gingen ervandoor en Slisser bleef met de fiets achter. De volgende dag postte hij zijn vondst op Facebook en kwam toen tot een opvallende ontdekking. Er waren namelijk meerdere fietsen gestolen en niet alleen die nacht.

In de nacht van 9 november zit Flip Slisser te werken, als hij plots een vreemd geluid hoort. Wanneer hij naar buiten kijkt, ziet hij twee sinistere figuren in de weer met een slijptol. “Ik zag in het donker de vonken: ze waren bezig om een slot van een fiets op te slijpen. Ik kon er op dat moment niet veel aan doen.” Iets later hoorde Slisser een harder wordend getik en toen zag hij twee jongens voorbijlopen, van wie de achterste het achterwiel van de fiets omhoog hield.

“Samen rolden ze de fiets voorbij mijn huis. Sinds kort heb ik zo’n videodeurbel en een lamp die aangaat als er iemand voorbijloopt. Via die bel kon ik tegen ze zeggen dat ze de fiets met rust moesten laten. Wat ze na enige tijd ook deden.” De oplettende buurman heeft de fiets vervolgens in zijn voortuin gezet. Fiets gestolen Honderd meter verderop loopt de veertienjarige Cas Mens de volgende ochtend deur uit om naar school te gaan. Als hij op zijn fiets wil stappen, staat hij perplex: hij weet toch zéker dat hij 'm de dag ervoor op die plek had neergezet. Maar daar staat-ie nu niet. Al snel beseft de middelbare scholier dat zijn zwarte fiets van het merk Cortina gestolen is. Na even stevig te balen, besluit hij op zijn mountainbike naar school te gaan. Zijn vader zoekt die ochtend op de Facebookgroep van de Kleverparkbuurt. Daar zijn de laatste tijd vader berichter verschenen van verdwenen fietsen: misschien heeft iemand die nacht iets verdachts gezien. Zijn speurwerk blijft niet zonder succes: buurman Flip Slisser heeft zijn vondst van die nacht gedeeld in de buurtgroep van het sociale netwerk. Tekst gaat door onder de foto.

Toen Slisser de tweewieler de volgende ochtend in de Facebookgroep deelde, vond hij veel meer berichten over fietsen in de buurt die waren gestolen – of gevonden. "Ik zag wel zeven berichten van fietsen die waren gesloten in de buurt", aldus de buurman. De nacht dat Slisser de dieven betrapte, hadden ze al meerdere fietsen te pakken. "Waarschijnlijk hadden de jongens een aantal fietsen verplaatst om vervolgens op transport te zetten", denkt Slisser. "Nadat ik ze betrapte zijn ze ervandoor gegaan." Het opvallende is dat bijna alle fietsen van hetzelfde merk zijn als die van Cas: een immens populair merk onder scholieren. “Ik denk dat er ’s nachts jongens door de buurt lopen om die fietsen uit voortuinen te halen en ze naar een centrale plek in de buurt brengen. Daar worden ze vervolgens in een busje geladen en dan zie je ze nooit meer terug.”

Wie zijn fiets uiteindelijk wel terug ziet, is Cas. Op school krijgt hij een appje van zijn vader dat zijn fiets terecht is. “Het is toch wel een raar gevoel als mensen zo aan je spullen hebben gezeten. Ik ben blij dat de fiets weer terug is”, zegt hij. Cas zet zijn fiets nu altijd extra op slot of hij zet hem in de achtertuin. Hij wil andere buurtbewoners graag waarschuwen. “Ik zou wel willen zeggen dat andere buurtbewoners goed moeten opletten, het schijnt dus best vaak te gebeuren in de buurt. Maar ik hoop nu dat ze wel wegblijven.” En buurman Slisser? Die heeft nog een presentje gekregen van Cas. “Ik heb hem lekkere biertjes gegeven", zegt Cas. "Alleen hoorde ik dat hij helemaal geen alcohol drinkt. Dus ik ga nu nog maar een bosje bloemen langsbrengen.”