Trekker gestolen van Bloemendaalse voet-en softbalvereniging "We kunnen niet zonder"

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de trekker van voet- en softbalvereniging BVC in Bloemendaal gestolen. De trekker stond in een afgesloten garage en werd in een mum van tijd door dieven meegenomen. "In zeven minuten hebben ze de garage opengebroken, de trekker eruit gehaald, ingeladen en meegenomen", vertelt Erik Holtz, voorzitter van de club.