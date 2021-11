Unieke terugblik op de bijzondere trainerscarriére van cultheld Simon Kistemaker

De legendarische voetbaltrainer Simon Kistemaker is gisteravond na een lang ziekbed overleden. De IJmuidenaar groeide uit tot een icoon van het Nederlandse trainersgilde. In 2017 gaf NH Sport in een korte documentaireserie een bijzonder inkijkje in zijn leven. De afleveringen, hieronder te bekijken, vormen een unieke terugblik op zijn leven.

Simon Kistemaker als trainer van Telstar met Hans Kraay junior (r) - NH / Thomas Brood

Kistemaker kampte al enige tijd met ziektes. In de bovenstaande aflevering volgde NH Sport de coach, die meer dan twintig clubs trainde, tijdens zijn revalidatie van een hersentumor. Türkiyemspor Een van de clubs waar Kistemaker succes doormaakte was bij Türkiyemspor. Van 2003 tot 2006 werkte hij bij de Amsterdamse club, die een Turkse achtergrond heeft. Kistemaker leidde Türkiyemspor naar de titel in de hoofdklasse van de zondagamateurs. "Ik zag daar dingen die ik wilde veranderen, maar niet kon veranderen", aldus Kistemaker. Tekst loopt door onder deel 2

Simon Kistemaker deel 2: "De Kist" over zijn tijd bij Türkiyemspor - NH / Thomas Brood

In het betaalde voetbal was Kistemaker onder andere coach van Telstar en FC Volendam. Het jaar voordat Kistemaker instapte in Velsen-Zuid eindigde Telstar nog als laatste in de eerste divisie. Kistemaker riep met zijn komst 'het nieuwe Telstar' in het leven en onder zijn leiding promoveerden De Witte Leeuwen bijna naar de eredivisie. 'Het nieuwe Telstar' In de voorbereiding op dat seizoen oefende Telstar tegen het grote Ajax met namen als Frank de Boer, Frank Rijkaard, Jari Litmanen en trainer Louis van Gaal. Oud-speler Hans Kraaij jr., die hem als zijn tweede vader zag, speelde onder hem bij Telstar. Hij illustreert aan de hand van de wedstrijd tegen Ajax hoe hij het nieuwe Telstar vleugels gaf. Tekst loopt door onder deel 3

Simon Kistemaker deel 3: "Van Gaal, rot op uit mijn kleedkamer" - NH / Thomas Brood

George Best Hoewel Kistemaker zijn grootste successen in Nederland behaalde, begon hij zijn trainerscarrière opmerkelijk genoeg in Australië, bij Brisbane Lions. Daar was hij de coach van George Best, een van de beste voetballers ooit. "Hij vond dat ik te hard trainde. Hij dacht dat ik Duits was."

Simon Kistemaker deel 4: Van Stormvogels naar George Best - NH / Thomas Brood