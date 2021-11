Oud-trainer van Telstar en FC Volendam Simon Kistemaker overleden

Na een lang ziekbed is Simon Kistemaker overleden aan de gevolgen van kanker. De oud-trainer van onder meer Telstar en FC Volendam is 81 jaar geworden. Voor NH Sport beoordeelde de inwoner uit Heemskerk nog een aantal jaar spelers uit de hoofdklasse.

De Kist begon zijn trainersloopbaan in Australië, maar vierde zijn grootste successen in Nederland. Twee keer stond Kistemaker aan het roer bij de Witte Leeuwen. Met als hoogtepunt dat hij met de club uit Velsen-Zuid bijna promoveerde via de play-offs naar de eredivisie in 1993. Verder zorgde hij er als interim-trainer van FC Volendam in 1984 voor dat FC Volendam op het hoogste niveau bleef.

Türkiyemspor

Van 2003 tot 2006 werkte hij bij Türkiyemspor. Kistemaker leidde de Amsterdamse club nog naar de titel in de hoofdklasse. Daarna werkte hij in diverse functies mee aan sportprogramma's van NH Sport. Van rapporteur tot scheidsrechter tussen de mascottes van Telstar en De Graafschap.

Hartoperatie

De afgelopen jaren werd de geboren IJmuidenaar door een hersentumor en prostaatkanker getroffen. Door bestralingen en chemokuren overleefde hij ze. Helaas verloor zijn vrouw Thea de strijd wel met kanker in 2020 en dat deed veel met Kistemaker. Zijn vrouw was zijn steun en toeverlaat en vervolgens takelde de legendarische oefenmeester zelf ook af. Uiteindelijk werd een riskante hartoperatie en darmkanker hem fataal.