Handbaldier Monique Tijsterman moet Oranje vliegensvlug klaarstomen voor WK

In een korte voorbereidingsperiode moet Monique Tijsterman haar stempel op de handbalsters zien te drukken. De Amsterdamse is sinds een aantal weken de nieuwe bondscoach van het Nederlands team en staat aan de vooravond van het WK. "Laat maar komen."

De 52-jarige Tijsterman trainde in het verleden onder meer Aalsmeer en VOC en is al bijna een kwart eeuw werkzaam bij het Nederlands Handbalverbond. Ze is bij Oranje de opvolgster van Emmanuel Mayonnade die na deuitschakeling in de kwartfinales op de Olympische Spelen in Tokio vertrok. Tijsterman is als interim-bondscoach aangesteld, maar heeft al gezegd dat ze ook na het WK zou willen aanblijven.