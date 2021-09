Amsterdamse Tijsterman volgt Mayonnade op na teleurstellende Spelen

Handbalsters Tess Wester, Bo van Wetering, Debbie Bont en Merel Freriks krijgen te maken met een nieuwe bondscoach. De Amsterdamse Monique Tijsterman vervangt Emmanuel Mayonnade, de Fransman kon geen akkoord over een nieuw contract bereiken. De kwartfinale in Tokio op de Olympische Spelen tegen Frankrijk was zijn laatste wedstrijd.