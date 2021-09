Handbalsters Bont en Van Wetering kunnen zich opmaken voor EK-kwalificatie

Naast Bont en Van Wetering heeft Tijsterman nog zes andere Noord-Hollandse speelster opgeroepen. Ook Tess Wester (Heerhugowaard), Merel Freriks (Hoofddorp), Maxime Struijs (Landsmeer), Nikita van der Vliet (Zaandam), Zoë Sprengers (Haarlem) en Tamara Haggerty (Haarlem) zitten in de selectie. Tijsterman heeft in totaal 22 speelsters opgenomen in de definitieve selectie. In de interlandweek wordt de wedstrijdselectie teruggebracht naar 16 speelsters.

Wit-Rusland en Griekenland

Op woensdag 6 oktober staat de thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland op het programma. De wedstrijd in het Topsportcentrum Almere begint om 18.00 uur. Vier dagen later op zondag 10 oktober spelen de Oranjedames om 16:00 uur uit tegen Griekenland.

Duitsland is het vierde land in de groep. De beste twee landen in de groep plaatsten zich uiteindelijk voor het EK 2022 in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro dat wordt gehouden van 4 tot en met 20 november 2022.