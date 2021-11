Samenvatting: ontgoocheling bij handbalsters SEW na uitschakeling in Europacup

Het is SEW niet gelukt om de laatste zestien te bereiken van de EHF European Cup. De handbalploeg uit Nibbixwoud won tegen het Israëlische Maccabi Arazim Ramat weliswaar met 25-24, maar dat was niet genoeg om het verschil van twee doelpunten uit de eerste wedstrijd goed te maken.

Net zoals een dag eerder liet SEW zich in de openingsfase van het duel verrassen door Maccabi en keek het al vroeg tegen een achterstand aan. Uiteindelijk knokte SEW zich aan het einde van de eerste helft terug in de wedstrijd stond het bij de rust maar een doelpunt achter: 13-12.

Na de rust ging het uitermate felle duel lang gelijk op, maar halverwege de tweede helft namen de West-Friezen afstand. SEW boog de achterstand om in een voorsprong van vier doelpunten. Na een technische fout en een gegeven penalty tegen SEW draaide de wedstrijd weer helemaal om en kwam Maccabi langszij. "Dat was het keerpunt in de wedstrijd. Ik had daarvoor het gevoel dat zij er doorheen zaten", zei trainer Arthur Langedijk na afloop van het duel.