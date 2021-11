Europees succes voor handbalsters VZV

De ploeg van trainer Rolf Schulte had in Skopje al de basis gelegd voor het bereiken van de volgende ronde. VZV won vorige week al met 25-35 en had dus aan het gelijke spel van vanmiddag genoeg voor plaatsing voor de achtste finales van de Europacup.

SEW speelt vanavond tegen Maccabi Arazim uit Israël. Het eerste duel ging gisteren met 24-26 verloren, waardoor vanavond minimaal met drie doelpunten verschil gewonnen moet worden in Wognum.

NH Sport is aanwezig bij SEW - Maccabi Arazim. Later verschijnen reacties en een samenvatting van die wedstrijd op onze website.