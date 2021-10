Handbalsters SEW treffen ploeg uit Israël, VZV loot Noord-Macedonisch team

SEW speelt in het weekend van 13 en 14 november eerst thuis. De mogelijkheid bestaat dat de return óók in Wognum wordt gespeeld. In de vorige ronde speelde Maccabi Arazim Ramat beide duels tegen Erice in Italië.

Datzelfde deed VZV tegen Ferizaj uit Kosovo. De ploeg uit 't Veld hoopte op een trip naar Zuid-Europa, maar vervolgt het Europese avontuur over drie weken in Noord-Macedonië.