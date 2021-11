Noordwest Ziekenhuis stelt opnieuw zorg uit: 'Verdere afschaling is niet mogelijk'

Door het oplopende aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis moet worden verzorgd, heeft het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar het aantal beschikbare operatiekamers van twaalf moeten terugbrengen naar zes. Dit heeft als gevolg dat het ziekenhuis alleen nog acute operaties uitvoert. Dat meldt een woordvoerder vandaag aan NH Nieuws.

Met zes beschikbare operatiekamers in Alkmaar bereikt het NWZ het minimumaantal dat nodig is, vertelt de woordvoerder: "We zijn van twaalf operatiekamers afgeschaald naar acht en nu schalen we nog verder terug. Verdere afschaling dan dit is voor ons niet mogelijk." Voor nu is het zo dat alle medewerkers met een verpleegkundige achtergrond worden ingezet voor directe patiëntenzorg. Alle nevenactiviteiten - zoals deelname in projectgroepen - worden stilgelegd.

Momenteel verzorgt de Noordwest Ziekenhuisgroep (met ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder) 47 coronapatiënten, waarvan veertig in de kliniek en zeven op de intensive care. Met ingang van morgen moet het ziekenhuis 42 bedden in de kliniek en acht op de intensive care vrijhouden voor coronazorg.

"Eerst dachten we dat door vaccineren het einde in zicht zou komen, maar de besmettingen blijven oplopen"

In Den Helder zijn nog tweeënhalve operatiekamers in gebruik. Ook dit is het minimum, aldus de woordvoerder. Het NWZ heeft ook nog op een operatiekamer in de Bergermeer, hier kunnen de behandelingen - vaak voor een nieuwe heup of knie - door samenwerking met Centrum Oosterwal wel doorgaan.

Voor het ziekenhuispersoneel is de situatie heel lastig, vertelt de woordvoerder. "Eerst dachten we dat na het vaccineren het einde in zicht zou komen. Dat de besmettingen maar blijven oplopen, maakt het heel lastig. En we weten dat de piek in het ziekenhuis pas later komt. Voorlopig zijn we er dus nog niet." De woordvoerder drukt iedereen op het hart zich aan de maatregelen te houden. "We moeten het samen doen."