Noordwestziekenhuis in Den Helder sluit afdeling vanwege toestroom coronapatiënten

Het Noordwestziekenhuis in Den Helder heeft de afdeling longgeneeskunde gesloten vanwege de toestroom van coronapatiënten. Daardoor is de druk op de zorg te hoog om nog nieuwe patiënten op te nemen op de afdeling, zegt het ziekenhuis.

"Deze intensieve zorg vraagt veel van de inzet", zegt de Noordwest Ziekenhuisgroep tegen de NOS. Ook is de capaciteit al beperkt doordat veel zorgpersoneel is uitgevallen. Na overleg is besloten om geen nieuwe longpatiënten meer op te nemen. Patiënten gaan daarom nu naar het andere ziekenhuis van Noordwest in Alkmaar.

Het ziekenhuis in Den Helder verwacht de afdeling longgeneeskunde tot 9 januari gesloten te houden. Als blijkt dat het eerder mogelijk is om weer patiënten op te nemen, zal de afdeling eerder weer openen.

Opschalen

De Noordwest Ziekenhuisgroep zei vorige week al zich zorgen te maken over de komende tijd. "Bij stijgende aantallen coronapatiënten is opschalen mogelijk, maar dat gaat dan wel ten koste van andere zorg", waarschuwde een woordvoerder toen. "We ervaren een tekort aan personeel en is er een hoog verzuim. Dit laatste komt voor het grootste deel door de hoge werkdruk van de afgelopen 1,5 jaar."

Door een drukke zomer met coronapatiënten konden de Noordwestziekenhuizen later beginnen met het inhalen van de gewone zorg, in vergelijking met andere plekken in het land.