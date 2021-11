Inhaalzorg draait nog door in ziekenhuizen, zorgen voor komende tijd zijn groot

Sommige ziekenhuizen in onze provincie vangen al meer patiënten op dan ze zouden moeten, andere zijn nog steeds bezig met het inhalen van reguliere zorg. In afwachting op de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen morgen, maken Noord-Hollandse ziekenhuizen zich zorgen over een oplopend aantal coronapatiënten. "We moeten nog steeds alert en flexibel zijn."

Die inhaalslag loopt nog steeds en wordt nu nog niet te veel belemmerd, zegt het ziekenhuis. Maar, zegt een woordvoerder: "Bij stijgende aantallen coronapatiënten is opschalen mogelijk, maar dat gaat dan wel ten koste van andere zorg. We ervaren een tekort aan personeel en is er een hoog verzuim. Dit laatste komt voor het grootste deel door de hoge werkdruk van de afgelopen 1,5 jaar."

De cijfers maken duidelijk dat de druk op de zorg in de ziekenhuizen van Noordwest nog altijd hoog is. Door een drukke zomer met coronapatiënten konden ze hier later beginnen met het inhalen van de gewone zorg, in vergelijking met andere plekken in het land.

Zo liggen er momenteel in de ziekenhuizen van de Noordwest Ziekenhuisgroep drie coronapatiënten op de ic en vijftien op de gebruikelijke verpleegafdelingen. Ook al wisselen de cijfers sterk per dag, het is wel het maximale aantal patiënten dat in overleg met de andere ziekenhuizen is afgesproken dat het Noordwest opvangt.

"We doen met elkaar wat we kunnen, maar ook wij lopen tegen grenzen aan"

Die bezorgde blik naar de komende tijd deelt ook het Tergooiziekenhuis. Ook daar behandelen ze nu het in overleg afgesproken aantal coronapatiënten: twee op de ic en zeven anderen op verpleegafdelingen. "Alles is bij ons nog wel open en het inhaalprogramma van reguliere zorg loopt door. Maar wij delen natuurlijk ook de zorgen voor onze eigen regio."

Inhaalprogramma

In het Dijklander ziekenhuis vangen ze momenteel meer patiënten op dan ze gezien de druk op de regio zouden moeten opnemen, laat een woordvoerder weten. Het gaat om elf patiënten op de verpleegafdelingen en twee op de ic. "We moeten dus helaas patiënten uitplaatsen naar andere ziekenhuizen. We doen met elkaar wat we kunnen, maar ook wij lopen tegen grenzen aan."

Ook hier loopt het personeel volgens het ziekenhuis 'op hun tenen'. "Het personeelstekort kan in combinatie met toenemende instroom van nieuwe patiënten vaker dan voor de corona-uitbraak leiden tot zogeheten presentatiestops, waarbij we tijdelijk geen nieuwe patiënten op de spoedeisende hulp kunnen opvangen. Ook hebben we regelmatiger opnamestops waarbij we tijdelijk geen patiënten op onze verpleegafdelingen kunnen opvangen. Deze stops spelen overigens bij ziekenhuizen in heel Nederland."

Water aan de lippen

Op de ic's van de academische ziekenhuizen is de zorg over de ziekenhuisbezetting zelfs zo groot, dat de afdelingshoofden gezamenlijk een verklaring hebben getekend. Onder hen zijn ook de intensivisten van het Amsterdam UMC.

Gevreesd wordt dat door het te verwachten aantal coronapatiënten op de ic's er te weinig bedden over zullen zijn voor reguliere zorg, zoals hartoperaties, kankeroperaties of ongevallen. "Wij zoeken nu de media omdat het water aan de lippen staat", staat in de verklaring.

De artsen roepen in de verklaring 'iedere Nederlander op om te doen wat in zijn of haar positie mogelijk is om het aantal besmettingen sterk te verminderen'. Ook de Noordwest Ziekenhuisgroep doet dat. Aan de basisregels houden in het ziekenhuis, testen bij klachten en vaccineren noemen ze essentieel. "Dit heeft echt een positief effect op de druk in het ziekenhuis.