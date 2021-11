Noordwest Ziekenhuis sluit operatiekamers om handen vrij te maken voor coronapatiënten

Momenteel verzorgt de Noordwest Ziekenhuisgroep (met ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder) 34 coronapatiënten, van wie er 28 op de intensive care liggen. Alle coronapatiënten worden verzorgd in Alkmaar, in Den Helder is geen corona-afdeling.

Wel hebben de stijgende besmettingscijfers gevolgen voor personeel van het ziekenhuis in Den Helder. Van de vier operatiekamers in dat ziekenhuis gaat er voorlopig één helemaal dicht, en een andere voor de helft van de tijd, legt de woordvoerder uit.