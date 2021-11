Noordwest Ziekenhuis zegt operaties af door oplopende coronacijfers

Het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is door het groeiend aantal coronapatiënten genoodzaakt reguliere zorg af te schalen, meldt een ziekenhuiswoordvoerder aan NH Nieuws. Momenteel worden binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep 21 coronapatiënten behandeld. Vier van hen liggen op de IC, zeventien in de kliniek.

In Alkmaar zijn naast de longafdeling op een tweede verpleegafdeling COVID-bedden geopend, waardoor minder bedden beschikbaar zijn voor de reguliere zorg. "Ook op andere afdelingen zijn bedden 'gesloten' om personeel vrij te maken voor de COVID-zorg", aldus de woordvoerder.

Ze vervolgt: "Vorige week hebben we in Alkmaar nog in twaalf operatiekamers kunnen opereren. Dat zijn er vandaag tien en vanaf morgen gaan we terug naar acht operatiekamers in Alkmaar." In Den Helder en op locatie Bergermeer blijft het aantal operatiekamers van waaruit geopereerd kan worden voor nu zoals die is.

Het ziekenhuis bekijkt per dag hoeveel operatiekamers gebruikt kunnen worden. Patiënten wiens behandeling niet doorgaat, worden telefonisch door het ziekenhuis op de hoogte gesteld.