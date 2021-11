Noordwest Ziekenhuisgroep ziet personeelstekort en covidpatiënten toenemen: 'help ons'

Het personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar ziet een herhalend patroon: een tekort aan personeel, dat nog zichtbaarder wordt door de verschuiving van personeel naar afdelingen waar coronapatiënten liggen. Zo moest de longafdeling in Den Helder al volledig sluiten. "Iedereen zet een tandje bij, en dat kan tot op zekere hoogte. En als dan de buitenwereld net doet alsof er helemaal niks aan de hand is, dan voelt dat echt gewoon niet goed", vertelt Floor Haak en lid van Raad van Bestuur licht geëmotioneerd.

De vestiging in Den Helder heeft de longafdeling volledig moeten sluiten, want de longartsen zijn allemaal nodig op de Covidafdeling in Alkmaar. De algemene 'werkdruk loopt op' en ook 'loopt de Coviddruk op', vertelt arts en lid van het crisisteam, Krijn Haasnoot.

"Het probleem en de oplossing is van ons allemaal. Help ons alsjeblieft!"

Waar het al druk was, wordt het nu nog steeds drukker. Bovendien zijn er ook veel zieke collega's, vertelt hij. "De druk van de zogenaamde non-Covid zorg was ook al best hoog, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vorig jaar van de coronacrisis."

Dagelijkse puzzel

Het wordt voor het personeel steeds ingewikkelder om voldoende personeel te vinden en patiënten een plek in het ziekenhuis te geven. De ontwikkeling is op dit moment nog 'onder controle', maar op langere termijn niet.

"Als je niet in het ziekenhuis rondloopt, kun je af en toe net doen alsof er niks aan de hand is. Ik denk dat veel mensen dat diep van binnen ook willen", verklaart Haasnoot. "Maar ik zou ze willen oproepen: hou je in godsnaam aan de regels."

'Geef ons de tijd'

Als het aan Haak ligt, gaat het naast je houden aan de regels, om een kwestie van tijd: "Laten we op de plaats rust doen: gun ons de tijd om ons werk te doen." Zij spoort de mensen dan ook echt aan om in te zien dat het gedrag moet veranderen. "Het probleem en de oplossing is van ons allemaal. Help ons alsjeblieft!", benadrukt Haak.