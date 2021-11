Onduidelijkheid over doorgaan vreugdevuur Opperdoes

Het is nog onduidelijk of het vreugdevuur in Opperdoes op Oudjaarsdag door kan gaan. Dat laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws/WEEFF. Overleg daarover moet nog plaatsvinden.

Vorig jaar werd het vreugdevuur nog verboden, nadat er een landelijk vuurwerkverbod was ingesteld. Deze jaarwisseling is er opnieuw een verbod. "We wilden dit jaar de traditie weer oppakken", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Of het nu wel door kan gaan is nog te vroeg. Er is nog geen overleg geweest met de organisator. Ook intern is nog niet besproken wat het nieuwe verbod betekent."

Al meer dan twintig jaar wordt het jaar op deze wijze uitgeluid. In 2018 liep dat nog uit de hand. Het vuur, dat midden in het dorp wordt aangestoken, was te hoog en werd geblust door de brandweer. Enkele omstanders bekogelden toen hulpverleners met vuurwerk.

Maatregelen getroffen

Het jaar erop werden strenge maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo werd er onder meer een speciale container neergezet waarin alleen vuur mocht worden gemaakt, ook was er extra toezicht. Het vreugdevuur verliep rustig, en er werd onder meer geld voor de Brandwondenstichting ingezameld.

Wanneer er een knoop wordt doorgehakt over de doorgang dit jaar, is nog onduidelijk.