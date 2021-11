LIVE NH Sport met Jong FC Utrecht - FC Volendam en Jong AZ - FC Emmen

FC Volendam heeft amper tijd om te bekomen van de bizarre wedstrijd afgelopen vrijdag op sportpark De Toekomst. Op bezoek bij Jong Ajax stond er na een half uur een 4-2 tussenstand op het scorebord. De ploeg van trainer Wim Jonk nam uiteindelijk één punt mee naar huis, doordat Denso Kasius in de laatste minuut van de blessuretijd de 4-4 binnenschoot.

Dankzij het gelijkspel is FC Volendam nog altijd koploper in de eerste divisie. De Utrechtse beloften zijn de laatste weken wat weggezakt op de ranglijst en staan twaalfde. Afgelopen vrijdag speelde het team van Darije Kalezic in Breda 1-1 tegen NAC. Verslaggever op sportpark Zoudenbalch in Utrecht is Frank van der Meijden.

