Wisselend succes voor beloftenteams: Jong AZ wint, Jong Ajax gaat onderuit

Jong AZ blijft het goed doen in de eerste divisie. Vanavond werd er op het trainingscomplex in Wijdewormer met 2-1 gewonnen van FC Dordrecht. Door de zege stijgen de Alkmaarders naar de tweede plaats. In Helmond leed Jong Ajax na drie zeges op rij weer eens een nederlaag.

Jong AZ - FC Dordrecht

Het was snel raak voor Jong AZ. Jelle Duin werd neergehaald in het strafschopgebied, waarna Yusuf Barasi mocht aanleggen vanaf elf meter. De aanvaller schoot de penalty onberispelijk in de linkerhoek: 1-0.

De ploeg van trainer Maarten Martens was duidelijk beter dan FC Dordrecht, maar halverwege stond het wel gelijk. Stijn Meijer kopte een afgemeten voorzet van Pascu netjes in de hoek.

Bij Jong AZ had met name Mo Taabouni zijn vizier niet op scherp staan vanavond. De kansen die hij kreeg leverden geen doelpunten op. Gelukkig voor hem scoorde Duin wel op aangeven van Iman Griffith. In de 81e minuut bezorgde hij de Noord-Hollanders de winst met zijn eerste treffer van het seizoen.

Alleen FC Volendam staat boven Jong AZ na negen wedstrijden. De beloften uit Alkmaar hebben achttien punten, één minder dan de wijdbroeken.

Opstelling Jong AZ: Reus; Jacobs, Berkhout, Velthuis, Oosting (Griffith/64); Buurmeester, Koopmeiners, Lathouwers; Barasi (De Jong/88), Duin, Taabouni

Helmond Sport - Jong Ajax

Voor Jong Ajax leek het ook een mooie avond te worden. Binnen een kwartier stonden de Amsterdammers al op voorsprong in De Braak. Naci Ünüvar scoorde via een verdediger en de paal: 0-1.

Na dat doelpunt had de ploeg van trainer John Heitinga de controle over de wedstrijd. Toch stond het bij rust 1-1. Jellert van Landschoot zorgde voor de gelijkmaker door een counter doeltreffend af te ronden.

Helmond Sport bleek in de tweede helft beter dan Jong Ajax. Jossue Dolet en opnieuw Van Landschoot passeerden keeper Jay Gorter, waardoor de beloften uit Amsterdam zonder punten de bus instappen: 3-1.

Jong Ajax staat nu elfde met twaalf punten na negen wedstrijden. Opvallend is het feit dat de Amsterdammers steeds winnen of verliezen (vier gewonnen, vijf verloren).

Opstelling Jong Ajax: Gorter, Rensch (Musampa/62), Regeer, Hillen, Baas; Fitz-Jim, Jensen, Taylor (Hlynsson/62); Ünüvar, De Waal (Giovanni/79), Van Axel-Dongen (Rasmussen/46)