Winnend FC Volendam neemt koppositie over in de eerste divisie

De Noord-Hollanders begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Het was duidelijk dat de ploeg van trainer Wim Jonk snel wilde scoren. Ibrahim El Kadiri, die de voorkeur kreeg boven Martijn Kaars na zijn doelpunt van vorige week, kreeg de eerste mogelijkheid. Zijn schot werd ternauwernood gered door een verdediger.

Snelle goal

Even later was het wel raak voor FC Volendam. Mühren was het eindstation van een mooie aanval. Zijn schot leek gestopt te worden door Almere City-keeper Michael Woud, maar hij liet de bal door zijn handen glippen: 1-0.

Het Nieuwe Oranje vermaakte de 6.300 toeschouwers en leek op weg naar een verdubbeling van de voorsprong. Almere City liet dat echter niet gebeuren en kroop meer uit haar schulp. Zo zag Lance Duijvestijn Barry Lauwers redden op zijn inzet. Het bleek een signaal voor de bezoekers om beter te gaan voetballen. Na ruim een half uur leverde dat ook de gelijkmaker op. Maarten Pouwels torende boven iedereen uit bij een hoekschop en kopte de 1-1 binnen.

Opnieuw Mühren

De mannen van voormalig AZ-trainer Gertjan Verbeek kwamen sterk uit de kleedkamer en leken direct op voorsprong te komen. Buitenspeler Thijs van Leeuwen profiteerde van een misser bij John Hilton, maar schoof de bal naast. Acht minuten na rust scoorde FC Volendam wel. En opnieuw was Mühren de maker. Hij kreeg de bal van El Kadiri en schoot vanaf randje strafschopgebied hard raak met een diagonaal schot. Goed voor alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Een kleine twintig minuten voor tijd besliste invaller Kaars de wedstrijd. Hij stond nog maar koud in het veld en tikte binnen na balverlies van Almere City. Mühren verzorgde dit keer de assist. Het hoogtepunt in de slotfase was het debuut van middenvelder Milan de Haan. Daniel Breedijk bepaalde in blessuretijd nog de eindstand op 3-2 door raak te koppen.

Koploper

Met de zege staat FC Volendam na negen speelrondes bovenaan in de eerste divisie. De ploeg van Jonk pakte zestien punten in de laatste zes duels. Voormalig koploper Excelsior verloor van NAC Breda (4-1).

ADO Den Haag pakte de periodetitel met een 6-2 overwinning bij MVV, maar op de reguliere ranglijst hebben de Hagenaren zes punten in mindering gekregen vanwege het overtreden van de financiële reglementen van de KNVB.