Training op 'bowlingbaan' voor Volendam voorafgaand aan nieuw beloftenspektakel

De koploper van de eerste divisie gaat morganavond opnieuw op bezoek bij een beloftenploeg. FC Volendam speelt dan op Sportpark Zoudenbalch de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Trainer Wim Jonk verwacht na de 4-4 tegen Jong Ajax opnieuw een spektakelstuk. "Het zijn meestal leuke wedstrijden daar", aldus Jonk.

Tegen Jong Ajax begon Volendam afgelopen vrijdag dramatisch aan de wedstrijd. In het eerste half uur incasseerde Het Nieuwe Oranje liefst vier tegendoelpunten. "We moeten morgen echt scherper starten", zegt rechtsback Denso Kasius, die in de blessuretijd de 4-4 op het scorebord zette. Tekst loopt door onder de video.

Voor Kasius betekent de ontmoeting met Jong FC Utrecht een weerzien met zijn oude club. Volendam huurt hem voor twee jaar van de Domstedelingen. "Ik weet niet welke jongens er gaan spelen. Ik ben benieuwd welke jongens we te zien gaan krijgen." Stankovic of Lauwers? Waar de basiself van Volendam de afgelopen weken behoorlijk gevormd is, zal het grootste vraagteken zijn wie het doel zal verdedigen. Filip Stankovic stond de afgelopen wedstrijden langs de kant met een blessure en werd vervangen door Barry Lauwers. Inmiddels is Stankovic weer wedstrijdfit. "Anders zit 'ie niet bij de selectie", aldus Jonk, die aangeeft dat de Serviër de eerste keus onder de lat is als hij helemaal fit is. Tekst loopt door onder de video.

'Bowlingbaan' In het stadion van FC Volendam ligt sinds deze week een gloednieuw kunstgrasveld. De oude mat was na zeven jaar toe aan vervanging en zaterdag trainde de ploeg voor het eerst op het nieuwe veld. "Het is nog even wennen", zegt Kasius. "Tijdens de afsluitende training op zondag werd er voor het eerst met een bal getraind. "Het is een beetje een bowlingbaan nog, maar dat gaat na een tijdje weg", aldus Jonk. Tekst loopt door onder de video.

De wedstrijd Jong FC Utrecht - FC Volendam begint maandagavond om 20.00 uur op Sportpark Zoudenbalch. Bij de wedstrijd is geen publiek aanwezig, maar via een extra radio-uitzending van NH Sport mis je niets van de ontwikkelingen daar.