Robert Mühren zat met FC Volendam in Comedy Capers: "Dit sloeg nergens op"

"Het leek wel Comedy Capers", zo vatte FC Volendam-spits Robert Mühren vooral de eerste helft van Jong Ajax - FC Volendam (4-4) na afloop samen. Beide ploegen grossierden in fouten, waardoor het in no time 3-2 stond.

FC Volendam-spits Robert Mühren: "Comedy Capers" - NH Sport/Edward Dekker

"Het leek wel Comedy Capers. Dit sloeg helemaal nergens op", aldus de topschutter die blij was dat FC Volendam diep in blessuretijd een nederlaag wist te voorkomen dankzij een rake poeier van Denso Kasius. "Daar mogen we nog een beetje trots op zijn." Voor de tv-kijkers was het Noord-Hollands onderonsje met zoveel kansen over en weer aantrekkelijk om naar te kijken. Ook al ging dat gepaard met heel veel fouten. Halverwege keek FC Volendam tegen een 4-2 achterstand aan. Toch hield trainer Wim Jonk zijn spelers in de rust voor dat de strijd nog niet was gestreden. Tekst gaat verder onder de video.

Trainer Wim Jonk vond een punt voor FC Volendam verdiend - NH Sport/Edward Dekker

Waar FC Volendam de gelijkmaker in de 95e minuut uitbundig vierde, waren de druiven voor Jong Ajax zuur. "Het is zonde dat we de bal niet langer voorin konden houden. Het is winnen of leren. Vanavond was het in de eindfase leren. "

Trainer John Heitinga: "Zonde dat we hem niet over de streep trekken" - NH Sport/Edward Dekker

Jong Ajax speelt komende maandag opnieuw thuis; Roda JC komt dan langs op De Toekomst. FC Volendam gaat bij Jong FC Utrecht langs en Jong AZ speelt in Wijdewormer tegen FC Emmen. Die laatste twee duels kun je rechtstreeks op de radio volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport van 18.00 tot 22.00 uur.

