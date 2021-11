Blauw-Wit biedt uitgesproken favoriet Fortuna flinke tegenstand

Blauw-Wit heeft in de eerste wedstrijd in de Korfbal League lang in een stunt kunnen geloven op bezoek bij Fortuna. In Delft verloor de ploeg van trainer Mark van der Laan met 31-25.

Fortuna wordt door velen als uitgesproken favoriet voor de eerste plaats in de groep gezien. Blauw-Wit bood de club uit Delft voldoende tegenstand. In de eerste helft ging het scorend gelijk op en kwam Blauw-Wit op 10-10 dankzij een aantal treffers van Loraine Vissers.

Bij Fortuna was Mick Snel de grote man. Hij was in totaal goed voor liefst negen treffers en nam de thuisploeg daarmee bij de hand. Beide ploegen gingen de rust in met een stand avn 16-11 in het voordeel van Fortuna.

Weglopen

Blauw-Wit richtte zich opnieuw op en kwam dankzij twee treffers van Vissers, twee van Kenny Leuf terug tot 19-17. Vervolgens stelde Fortuna orde op zaken en liep het enigszins weg bij de Amsterdammers. Na de rust liep Fortuna uit naar 31-25.

Volgende week zaterdag speelt Blauw-Wit thuis tegen KCC.