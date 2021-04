Blauw-Wit speelster Sophie Hansen stopt op 28ste als prof: "Alles viel zwaarder dan gedacht"

"Voor mij was het al iets langer bekend dus ik sta er helemaal achter, maar ik kan me voorstellen dat het voor menigeen misschien wel als een verrassing komt", zegt Hansen in gesprek met NH Sport. Een paar maanden geleden hakte ze de knoop door. Nadat ze haar achillespees afscheurde in de eerste wedstrijd, ging ze nadenken over haar toekomst.

"Ik heb een nieuwe baan en daarbij heb ik ook twee kindjes thuis die ook wat minder goed sliepen. En de blessure heeft erin gehakt. Dus het viel allemaal zwaarder dan gedacht", concludeert de afzwaaiende korfbalster.

Terug bij Blauw-Wit

In 2017 vertrok Hansen na acht jaar en twee kampioenschappen van Blauw-Wit naar ROHDA. Afgelopen zomer keerde ze weer terug in de hoofdstad. "Ik had mijn terugkeer in Amsterdam dus wel anders voorgesteld. Ik moet wel zeggen dat ik van de gezelligheid ben en dat miste ik wel. Het was een heel ander seizoen daardoor.

Wat Hansen de komende tijd gaat doen, weet ze nog niet precies. "Ik moet kijken of ik het korfballen nog leuk vind en of ik er nog veel voor over heb. Daar moet ik nog even goed over nadenken."

Amateurs

Een toekomst op een niveau lager, behoort ook nog tot de opties: "Ik vind coachen in het veld en andere spelers helpen heel leuk. Maar als coach zie ik mezelf niet. Het zou leuk zijn om ooit nog te korfballen, maar ik geniet er ook heel erg van om langs de kant te staan. Misschien gaat het toch wel kriebelen. Ik ben nog hartstikke jong", aldus Hansen.