Korfballers Blauw-Wit willen pieken in de zaal

Met drie Noord-Hollandse teams op het hoogste niveau gaat dit weekend de nieuwe Korfbal League van start. NH Sport blikt vooruit. Na Koog Zaandijk en Groen Geel sluiten we af met AKC Blauw-Wit dat onder leiding van het nieuwe trainersduo Mark van der Laan/Erik van Brenk maar één doel heeft: eindigen in de top drie.

Het is een ambitie die bijna alle clubs bij het begin van het zaalseizoen uitspreken. Logisch in de nieuwe opzet. Met twaalf teams verdeeld over twee poules betekent een plek bij de eerste drie dat je zeker bent van een plek in de kampioensgroep en handhaving in de Korfbal League.

Linke soep

Wie naast dat ticket grijpt komt in de degradatiegroep terecht, waaruit de helft van de teams direct degradeert en een vierde club zich via de play-offs moet zien te handhaven. Linke soep dus. De strenge degradatieregels zijn ingesteld om het aantal ploegen op het hoogste niveau weer terug te brengen naar tien, zoals het voor de corona-uitbraak was.

"Of je derde of vierde wordt, bepaalt de rest van de competitie", zegt Van der Laan tegen NH Sport. "In onze groep is Fortuna favoriet. Ik denk dat zij geen punten verspelen. Daarna komt LDODK. KZ heeft in de voorbereiding nog niks gewonnen, maar ik verwacht dat we met hen om de derde plek gaan strijden." KCC en Dalto zijn de twee andere ploegen in groep A.

Blauw-Wit haalde in de eerste helft van het veldseizoen vier punten uit vijf duels. Volgens Van der Laan waren er drie spannende wedstrijden die voor Blauw-Wit twee keer nét verkeerd vielen. "Dit keer hebben we het veld wel echt als voorbereiding op de zaalcompetitie gebruikt."

Dynamischer

Doordat Gerald Aukes is gestopt, vormt Van der Laan dit seizoen een nieuw trainersduo met Erik van Brenk. "Blauw-Wit staat bekend om het statische spel, maar we willen nu met meer dynamiek en beweging spelen. Timing is daarbij belangrijk. Nieuwe ideeën vergen tijd om die erin te slijpen. De komst van Erik geeft nieuw elan en zorgt voor nieuwe prikkelingen. De samenwerking verloopt goed. "

Mike van der Reep en Enzo van Beugen waren door blessures langere tijd uitgeschakeld, maar zijn weer volledig inzetbaar. Momo Stavenuiter is ook weer aangesloten. Alleen Jeffrey Huiberts is vanwege een knieblessure niet beschikbaar. Verder versterkte Blauw-Wit zich met twee jeugdinternationals: Jordi van Elburg en Stephanie van Geffen, terwijl Roos Verheugt van TOP uit Sassenheim is overgekomen. Er zijn geen spelers vertrokken.