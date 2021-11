Bijzondere vogel trekt vogelspotters naar Andijk: "Ik deed bijna een rondedansje"

Vogelaar Douwe Greydanus deed 'bijna een vreugdedansje' toen hij de Kleine Alk gisteren spotte, een vogel die je normaal gesproken nooit ziet op de dijk van Andijk. Dankzij zijn post op een bekende vogelwebsite stapten meer vogelaars in de auto om zijn waarneming te bevestigen. Bewoner Nienke Hartemig keek gek op, toen er ineens allemaal mensen met 'enorme lenzen' stonden. Greydanus begrijpt wel waarom en stapte ook vanmiddag weer op de fiets.

Spotters voor de Kleine Alk - Douwe Greydanus

Voor het huis van Hartemig op de dijk liepen gisteren ineens 'allemaal mensen'. "We wonen op een prachtig stuk aan het IJsselmeer en daar is het wel vaker druk met wandelaars en fietsers, maar nu waren er ineens zoveel fotografen. Dat hadden we nog niet eerder gezien", vertelt ze. Heel bijzonder Vogelaar Douwe Greydanus heeft de vogel als eerste gespot en vertelt dat het 'een apart gebeuren' is dat deze vogel hier neergestreken is. "Het is een zeevogel die altijd in de buurt van Spitsbergen of in Groenland zit. Maar nu is hij een keer hier." Zo ziet de vogel eruit:

De Kleine Alk - Douwe Greydanus

De vogelspotter denkt dat het door de luchtstroming komt dat de Kleine Alk, ongeveer zo groot als een spreeuw, hier is gestrand. "Nu trekken ze deze kant op, maar misschien is hij met de windvlagen van de groep verwijderd en een beetje doorgeschoten. Dat maakt het ook een zeldzaamheid dat we hem hier nu aantreffen." Pinguïn-achtig Greydanus is vogelaar en maakt wel vaker een rondje op de fiets op zoek naar vogels. Meestal kijkt hij uit naar de kleine zwaan, een aparte en kleinere soort onder de zwanenfamilie. Maar gister trof hij deze bijzondere vogel. "Eerst dacht ik aan een kuifduiker, maar toen zag ik wat witte plekjes en wat zwart en leek het meer een beetje pinguïn-achtig. Nadat ik een plaatje schoot, zag ik dat het om de Kleine Alk ging."

Quote "Dan wil je eigenlijk wel een vreugdedansje maken, maar dan ben ik te nuchter voor" Vogelaar douwe greydanus

Dat hij zo'n bijzondere vogel spotte, deed hem wel wat. "Dan wil je eigenlijk wel een vreugdedansje maken, maar dan ben ik te nuchter voor. Maar ik wilde het wel delen", vertelt Greydanus, die ook coördinator van de vogelwerkgroep voor de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV) in Hoorn is. Hij voegde de daad bij het woord en plaatste zijn vondst op een bekende vogelspotterswebsite, met een foto erbij. "Zodat er geen twijfel mogelijk kon zijn en er geen discussie zou ontstaan. En dat trok de aandacht en daar kwamen dus heel wat vogelaars op af." Volgens Greydanus komen vogelaars van heinde en verre om de vogel in Andijk te spotten. "Ze komen uit Nederland, maar ook uit België. Ze hebben een soortenlijst en elke soort moeten ze van hun lijstje kunnen afstrepen. Als er dan zo'n waarneming is, dan springt iedereen in de auto. Ze moeten die vogel wel echt gezien hebben, om deze van hun lijstje te kunnen afstrepen." Toen Greydanus vanmorgen weer even ging kijken, stond er al een hele vogelwerkgroep uit Schagen. Maar gelukkig is de Kleine Alk niet schuw en trekt hij zich niks van alle aandacht aan. "Hij zwom zelfs mee toen er vanmorgen wat mensen bij de stijger gingen zwemmen", vertelt Greydanus. Genoeg voedsel Voorlopig denkt de vogelaar dat de Kleine Alk nog wel even blijft hangen. Want ondanks het zoete water, is er genoeg te eten voor de Kleine Alk. Greydanus: "Normaal gesproken eet hij vooral plankton, maar in de winter schakelen ze over op kleine visjes. En zo te zien lukt dat hem heel goed. Hij ziet er goed uit." Omwonende Nienke Hartemig zelf heeft de vogel nog niet gezien en hoopt hem nog even te spotten. Ze vindt het vooral 'heel leuk dat er zo'n bijzondere vogel te spotten is zo direct voor het huis'. Greydanus denkt dat zo lang 'het mooie zonnetje er nog is, de vogel nog wel even blijft'. En zolang dat het geval is, zal ook Greydanus daar regelmatig een kijkje nemen.

Uitzicht van de bewoner op de dijk met haar 'eigen vogelspotters' - Nienke Hartemig