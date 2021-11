Vogelaars hopen op glimp van hop: "Zou nu in Spanje moeten zitten"

Het is een komen en gaan van vogelaars gewapend met grote cameralenzen en natuurliefhebbers met verrekijkers. Op en rond tuindersvereniging Ons Buiten in Haarlem kan namelijk sinds een paar dagen geleden een bijzonder vogeltje worden gespot: de hop.

"Het beestje zou nu ergens in Spanje moeten zitten", zegt Antoon van der Graaf die vanuit Hoofddorp naar Haarlem is gekomen om de vogel te spotten. “Ik heb hem al vastgelegd”, zegt hij enthousiast. "Hij zat toen buiten het terrein van de tuindersvereniging, daar waar ze aan het bouwen zijn." De vogel ter grootte van een duif is volgens Van der Graaf redelijk rustig. Als hij eenmaal een plekje heeft gevonden, zoekt hij gedwee naar voedsel. Dat is dan het ideale moment om de vogel vast te leggen. Kicken "Echt schuw is de vogel niet", vervolgt Van der Graaf. "Hij zocht eerst naar wormpjes en zat later op een hek. Ik kon hem zowel van de linker- als rechterkant fotograferen. Dat is toch wel kicken."

Rob en Nicolien noemen zichzelf luie vogelliefhebbers. Door de jaren heen heeft het stel ontdekt dat vogelspotten soms net iets anders is dan het spotten van vogels. “Vogelen zoals wij het noemen”, zegt Rob, bestaat voor een heel groot deel uit vogels niet zien. Dus als we dan door de duinen lopen zeggen we tegen elkaar: hier hebben we niet de waterspreeuw gezien. En dat geeft ook een zekere voldoening." Tekst gaat door onder de foto.

Antoon van der Graaf toont zijn gefotografeerde Hop - Michael van der Putten / NH nieuws

De hop is een lichtbruine vogel met een opvallende oranje kuif. De vleugels van de elegant vliegende fladderaar zijn wit met zwart en met hun lange snavel halen ze voedsel uit de grond. “Vooral de manier van vliegen is opvallend”, zegt Jesse Zwart, die is komen aanlopen. Deze vogelaar hoorde dat de hop in de buurt gesignaleerd was en kwam even kijken. “Wanneer hij door de lucht vliegt, zijn de zwart-witte banden goed te zien. Het is wel een bijzondere vogel, maar de wereld blijft wel gewoon ronddraaien", relativeert hij. Op kracht komen Hoelang de hop nog te zien zal zijn, is de grote vraag. Maar Antoon van der Graaf verwacht nog wel een paar dagen. “De hop is hier verdwaald en probeert nu op krachten te komen door genoeg te eten. Als hij zijn buikje rond heeft, gaat hij verder naar het zuiden vliegen." Hopspotters hebben volgens Van der Graaf 'misschien nog een weekje' om de vogel te bekijken. 'maar', besluit de natuurfotograaf, 'de natuur laat zich niet voorspellen'.