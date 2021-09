Vogelaars op zoek naar zeldzame breedbekstrandloper: "Die zie je ééns in de 15 jaar"

Vogelliefhebbers zijn in extase. Al twee weken lang lopen ze de deur plat bij een bollenboer in Bergen. In een van zijn ondergelopen velden is namelijk een breedbekstrandloper neergestreken; een vogel uit het hoge noorden van Scandinavië die overwintert in Afrika of India en hier zelden voorkomt. Hebben ze geluk dit keer?

Beroepsvogelaar Kees is een van de geluksvogels die het beestje al een paar keer heeft gespot. Hij woont in Alkmaar en fietst dan ook regelmatig even langs. "Vanmiddag ging ik boodschappen doen voor mijn vrouw. Dat was een mooie smoes, want nu zit ik weer hier", vertelt hij. "Ik ben al zestig jaar vogelaar en dit is pas de vierde keer dat ik deze soort zie. Dat is dus ééns in de vijftien jaar."

87 vogels op een dag

Kees maakt geen foto's, zoals de meeste andere vogelspotters wel doen. In plaats daarvan schrijft hij zijn waarnemingen op en noteert hij de tijd en locatie. "Ik benader het meer wetenschappelijk", zegt hij. "Waarnemen, noteren en dan ben ik klaar. Ik heb maar één seconde nodig om te zien en te determineren."

Hij vervolgt: "Fotograferen kost te veel tijd. Sommigen zijn uren bezig voordat ze tevreden zijn met hun foto. Gisteren had ik 87 vogels gespot, gewoon door een rondje te fietsen."

(Tekst loopt verder onder video)