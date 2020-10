Vogelaars in rep en roer door zeldzame vogel op Texel, politie minder blij

DE COCKSDORP - Vogelaars kwamen afgelopen weekend massaal naar Texel om een zeldzame vogel te fotograferen, de zwartkopzanger. Het dier had zich verschanst op een begraafplaats in De Cocksdorp. De vogelliefhebbers wisselden elkaar af, zodat iedereen de mogelijkheid had de Amerikaanse vogel op de foto te zetten. De politie was minder blij met de fotografen, die zich niet allemaal aan de anderhalve meter afstand hielden.

De vogel is normaal alleen in Noord- en Zuid-Amerika te zien, maar zondag spotte vogelaar Han Zevenhuizen het dier tot zijn verbazing op Texel. "Ik kreeg echt een brainfreeze toen ik de vogel herkende", zo zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Je wilt toch checken of je het wel goed gezien hebt. Maar ik zag meteen dat het om deze vogel ging. Ik heb mijn camera gehaald en de vogel was er nog. Toen kon ik foto's maken en opgelucht ademhalen."

Opwinding

Daarop deelde hij meteen zijn bevindingen in een appgroep voor Texelse vogelaars. Natuurfotograaf René Pop was één van de mensen die vervolgens naar de begraafplaats stoof. "Er waren toen nog maar heel weinig mensen", vertelde Pop vanmiddag op NH Radio. "De opwinding was natuurlijk groot. Hier zitten vogelaars op te wachten. Deze vogel zit in de top tien, je ziet ze sowieso maar heel zelden in Europa en nog veel minder in Nederland."

Om iedereen de kans te geven de vogel te fotograferen, stonden de vogelaars onderling telkens groepjes van 28 man toe die er een kwartier mochten staan. "Dat lukte aanvankelijk erg goed", vertelt Pop. "Als hij zichtbaar werd, draaide iedereen dezelfde kant op, van 'oeh, daar is ie'. Maar de dag erna zijn er toch dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen."

Grote mond

De politie geeft aan dat één iemand een grote mond had tegenover de agenten, toen die de vogelaars vroegen weg te gaan, en dat er later weer zo'n vijftien vogelspotters langs de omheining van de begraafplaats liepen ('zonder onderling anderhalve meter afstand te houden en ook droeg niet iedereen een mondkapje'). "De coronamaatregelen gelden voor iedereen. Bij nieuwe constateringen zal er proces-verbaal worden opgemaakt."

Pop is het dus gelukt een foto te maken van de vogel. "Hoewel technisch niet perfect." Met een lach: "De ontdekker zelf was zo nerveus dat hij geen perfect scherpe foto's had gemaakt."