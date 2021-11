Douchen onder een inktvis of een draak, logeren bij Willemijn is een ware belevenis

De Haarlemse Willemijn de Lint vindt hotelkamers maar saai. De bekende witte kussenslopen en een simpel schilderijtje aan de muur? Daar kan Willemijn niks mee en dus werkt ze aan wat straks misschien wel de coolste en meest kunstzinnige suite van Haarlem wordt. Gewoon in haar eigen huis, want haar vorige suite moest ze van de gemeente noodgedwongen verkopen.

Aan de buitenkant van haar huis aan de Lange Lakenstraat, middenin de stad, zie je niets opmerkelijks. Maar wie eenmaal over de drempel stapt bij Willemijn de Lint, komt in één grote 'mozaïek-fantasiewereld' terecht. Althans, dat gaat het worden. Want op dit moment werkt Willemijn nog hard aan haar suite op de begane grond. De inktvis waar je straks onder kan douchen en die uit ontelbare steentjes bestaat, is bijna klaar. Tekst loopt door onder video

"Ik hoop dat de suite op de Haarlemse monumentenlijst komt te staan" - NH Nieuws

Willemijn is in het dagelijks leven succesvol illustrator en besteedt veel van haar vrije uren aan de creatie van haar Sin Suite', zoals ze het zelf noemt. "Het is een beetje 'cartoon art' ofzo", lacht ze, terwijl ze om zich heen kijkt. Ze kan haar stijl moeilijk in een paar woorden omschrijven. "Alles wat ik inspirerend en leuk vind, maak ik hier door elkaar heen. Maar wel alles met een knipoog, grappig en niet te zwaar." Ze hoopt haar gasten straks op een unieke beleving te trakteren. "Het is leuk als je je vriend of vriendin kan verrassen met iets wat echt bijzonder is. Dat je bijna vergeet te slapen, omdat er zoveel te zien is." Tekst loopt door onder de foto's

De nieuwe Sin Suite van Willemijn de Lint NH Nieuws / Paul Tromp

De nieuwe Sin Suite van Willemijn de Lint NH Nieuws / Paul Tromp

De nieuwe Sin Suite van Willemijn de Lint NH Nieuws / Paul Tromp Volgende

Nu zul je misschien denken dat deze Haarlemse en haar kunstwerken je bekend voorkomen. Dat klopt, want Willemijn creëerde al eerder een Sin Suite. Een paar honderd meter verderop van haar woonhuis. Daar had ze een appartement gekocht en ook die is helemaal ingericht met haar kunstwerken. Ze verhuurde die suite drie jaar lang aan verliefde stelletjes en de locatie werd zelfs onderdeel van een VVV-wandelroute. Maar toen greep de gemeente ineens in. Willemijn bleek haar vergunningen niet op orde te hebben, het appartement moest noodgedwongen in de verkoop. 'Groter en mooier' Omdat ze 'het maken' te gek vindt, liet Willemijn het er niet bij zitten. Ze bouwt daarom nu in haar huis een nieuwe suite. Daar voldoet ze tenminste aan alle regels en mag ze gewoon haar gasten ontvangen. "Het was zo'n succes en het wordt nu alleen maar mooier en groter", vertelt ze. "De mozaïeken uit de vorige suite hebben we netjes afgebroken en elders opgeslagen. Veel onderdelen zijn er dus nog en kunnen we hier opnieuw gebruiken." Overigens staat de vorige ruimte, aan de Gedempte Raamgracht, nu opnieuw te koop. Zo zag de allereerste Sin Suite van Willemijn eruit, ook een ruimte waar je ogen tekort kwam:

'Ondeugende' suite van Haarlemse Willemijn staat nu noodgedwongen in de verkoop - NH Nieuws

Gezien de grote hoeveelheid isolatiemateriaal in de muren van 'Sin Suite 2.0', zullen de buren waarschijnlijk weinig overlast ervaren. "Hiernaast zitten twee bedrijven en daar wonen een paar studenten. De overbuurvrouw helpt ons ook", aldus Ronald, de vriend van Willemijn. Hij is bassist van beroep en assisteert zijn vriendin bijna dagelijks op de begane grond van hun woning. "Door corona ben ik fulltime aan het helpen. Het is een leuke invulling van deze periode", vertelt hij. Willemijn is blij met Ronald zijn hulp, ook een vriendin is vandaag aanwezig. Kopje koffie erbij, muziek aan en aan de slag. "Het is supergezellig. Net als andere mensen puzzelen wij tijdens corona, maar dan met mozaïek", lacht de Haarlemse. Ze hoopt dat haar suite op een dag op de monumentenlijst van Haarlem komt te staan. "Dan mag het nooit meer worden afgebroken", lacht ze. Wanneer ze de eerste gasten kan ontvangen, daar wil ze nog geen definitieve uitspraken over doen. "Ik hoop binnen een jaar. Tenzij het geld op is, dan heb ik even tijd nodig om te sparen."

NH Nieuws / Paul Tromp