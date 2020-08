Kinky appartement blijkt onverkoopbaar: kunstenares verft het 'maagdelijk wit'

HAARLEM - Er heeft zich nog geen koper gemeld voor het kinky appartement vóór de deadline van 1 augustus, die kunstenares Willemijn de Lint zichzelf had gesteld. Meer dan een kwart miljoen keer werd de woning aan de Gedempte Oudegracht in het centrum op Funda begluurd, maar niemand wil er in wonen.

Willemijn de Lint

Willemijn baalt als ze de witte verfroller over haar Pop-art van een sexy vrouw op de muur haalt. "De maagdelijke witte laag van de vertrutting." Anderhalf jaar lang heeft ze haar kinky appartement verhuurd. Aan stelletjes die hun fantasie er de vrije loop konden laten gaan of aan mensen met een spannend avontuurtje. Het driepersoonsbed en de jacuzzi boden voor ieder wat wils. De gemeente heeft het 'lovehotel' van Willemijn een tijd lang gedoogd, maar ze heeft geen vergunning. En omdat ze ook niet in het pand woont, moest ze nu de deur sluiten. In de deuropening wordt het matje van Sin Suite vervangen door een 'Home Sweet Home', zo is te zien in de reportage van NH Nieuws hieronder. "Alles wat gekleurd is gaat weg, alles wat leuk is gaat weg. Ik doe er ook gewoon stom laminaat in", bedenkt ze zich als ze haken uit het plafond schroeft. "Haken waar je leuk aan kon experimenteren. Tekst gaat door na video

Kinky appartement onverkoopbaar - NH Nieuws / Geja Sikma

Ondanks de enorme belangstelling en de grote media-aandacht is er geen serieus bod gedaan. Terwijl er volgens Willemijn zo een winkel of een kapperszaak in had gekund. Maar de Hollandse preutsheid blijkt te weerbarstig. Ze had niet verwacht dat ze de woning zou verkopen. "Maar ik moest het natuurlijk wel proberen. Anders had ik het met spijt alles wit geschilderd en gedacht van 'ja straks wil iemand het wel kopen." Die duidelijkheid heeft ze nu dan wel in ieder geval, zeker met in het achterhoofd dan het op Funda meer dan 260 duizend keer is bekeken. De site voor woningverkoop gebruikt ze de komende dagen als podium: het strippen en het witten van het appartement wordt met foto's daar gepost. Bekijk hieronder de reportage van NH Nieuws toen het appartement nog in de verkoop stond:

'Meest kunstzinnige en sexy appartement van Haarlem' in de verkoop - NH Nieuws