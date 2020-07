Nog geen koper voor 'Funda-hit': kinky appartement over tien dagen gestript

HAARLEM - Het 'meest sexy en kunstzinnige appartement' van Haarlem staat nog steeds te koop. Ondanks dat het pand aan de Gedempte Raamgracht op Funda bijna 250.000 keer is bekeken. Wie het kunstwerk van de Haarlemse Willemijn de Lint wil kopen, moet snel zijn. "Over tien dagen gaan we het strippen."

Willemijn verhuurde de ruimte aan verliefde stelletjes en noemde het 'The Sin Suite'. Als tegenreactie op alle 'saaie witte hotelkamers met grijze bedkussens'. En saai is het zeker niet, wie in 'The Sin Suite' slaapt (als dat er überhaupt van komt) komt ogen tekort. NH Nieuws was in juni bij Willemijn te gast toen ze haar kunstwerk net in de verkoop had gezet.

In 2016 kocht Willemijn het appartement, bestaande uit een 'slaapkamer', badkamer, keuken, toilet en een klein tuintje. Ze is zelf grafisch vormgeefster en transformeerde alle ruimten in 'Popart-stijl'. Aan het begin verhuurde ze het per nacht, later alleen nog overdag. Voor de stelletjes die zich even stiekem terug wilden trekken.

De gemeente gedoogde het 'lovehotel', maar eiste later toch dat Willemijn de ruimte zou sluiten, omdat ze niet de juiste vergunningen in bezit heeft. Ze heeft geen zin om in allerlei procedures terecht te komen en daarom is het nu in de verkoop gezet. Voor drie ton. Jammer vindt ze het wel, maar ze gaat nu eenzelfde soort ruimte in haar eigen huis maken.

Geen kopers, wel fotoshoots

"Op Funda is het appartement heel vaak bekeken, maar er zijn niet veel mensen binnen komen kijken", aldus Willemijn. De ruimte wordt niet meer verhuurd voor de liefde, maar er zijn de afgelopen dagen nog wel een aantal fotoshoots geweest. "Er was iemand die het wilde overnemen, maar het bod was uiteindelijk te laag", vertelt ze. Wie het appartement, inclusief alle 'kinky' kunst, wil kopen, heeft nog tot 1 augustus de tijd. "Dan gaan we het langzaam strippen en veranderen tot een algemeen, sociaal wenselijke, witte ruimte. Dan zal het wel snel verkocht worden", lacht Willemijn. Waarschijnlijk gaat ze foto's van die transformatie delen op Funda. "Als een echt stripverhaal."