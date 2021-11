Tweede divisie: Kon. HFC sleept punt uit het vuur, AFC komt niet tot scoren

Hoewel liefst vier wedstrijden in de tweede divisie niet doorgaan dit weekend, kwamen alle Noord-Hollandse clubs wel in actie. AFC, Jong FC Volendam en Koninklijke HFC werkten hun duels achter gesloten deuren af, maar kwamen allemaal niet tot winnen in de tweede divisie.

AFC trof met HHC Hardenberg een ploeg die al drie wedstrijden op rij niet gewonnen had. In de openingsfase gingen de bezoekers het meest nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt, maar echte uitgespeelde kansen kwam HHC ook niet. Aan het einde van de eerste helft mocht AFC-middenvelder Thomas Verhaar aanleggen vanaf elf meter, maar hij miste.

De bezoekers, die momenteel de veertiende plaats in de tweede divisie bekleedt, stelde snel orde op zaken. Via Younes Taha El Idrissi en Koen Blommestijn werd de achterstand snel verkleind. Maar verder dan dat kwamen de Palingboeren niet, waardoor de 3-2 nederlaag een feit was.

Volgende week speelt Jong FC Volendam thuis tegen TEC.

3' 1-0 Dave van Delft

10' 2-0 Daan Blij

31' 3-0 Vincent van den Berg

56' 3-1 Younes Taha El Idrissi

61' 3-2 Koen Blommestijn

Koninklijke HFC - Kozakken Boys

Het elftal van trainer Gertjan Tamerus draait de laatste weken op volle toeren. In de wedstrijd tegen Kozakken Boys had de thuisploeg het erg lastig. De wedstrijd aan de Spanjaardslaan kwam lastig los en was dan ook geen lust voor het oog.

In de fase na rust trok HFC de touwtjes wat steviger aan, wat resulteerde in kansen. Echter had de ploeg uit Werkendam de grootste mogelijkheden. Mark Veenhoven zag zijn inzet op de paal belanden, maar twee minuten later was het wel raak voor Kozakken Boys. Frenk Keukens werkte de bal bij de tweede paal over de doelman.

Tekst loopt door onder de foto.