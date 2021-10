Tweede divisie: AFC en Kon HFC. winnen, Jong Volendam verliest

AFC en Koninklijke HFC hebben vanmiddag goede zaken gedaan in de tweede divisie. Kozakken Boys en Quick Boys werden verslagen door de Noord-Hollandse ploegen. Jong FC Volendam ging in de zevende speelronde onderuit op bezoek bij HHC Hardenberg.

AFC - Kozakken Boys 4-1

24' 1-0 Raily Ignacio

26' 2-0 Raily Ignacio

58' 2-1 Kaj Ramsteijn

62' 3-1 Splinter de Mooij

64' 4-1 Cody Claver

Voor AFC werd het een relatief eenvoudige middag tegen Kozakken Boys. Spits Ignacio zette de Amsterdammers op het goede spoor door binnen drie minuten twee keer te scoren.

De bezoekers uit Werkendam kwamen na rust terug in de wedstrijd door Ramsteijn, maar AFC stelde orde op zaken. Via De Mooij en Claver werd het snel 4-1 en was het duel beslist.

Na zeven wedstrijden in de tweede divisie heeft de ploeg van trainer Uli Landvreugd veertien punten. Daarmee staat AFC op de derde plaats.

