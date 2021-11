Winst, gelijkspel en verlies voor Noord-Hollandse clubs in tweede divisie

AFC - Spakenburg 5-1

15' 1-0 Splinter de Mooij

41' 2-0 Thomas Verhaar

45' 3-0 Splinter de Mooij

58' 4-0 Thomas Verhaar

66' 4-1 Floris van der Linden

90' 5-1 Gevero Markiet

In Amsterdam maakte AFC al snel korte metten met de bezoekers uit Spakenburg. Halverwege was het al 3-0 voor de ploeg van Uli Landvreugd. Vooral de 2-0 van Verhaar was een plaatje. Na een combinatie aan de linkerkant schoot hij de bal in de kruising.

Na een uur hadden zowel De Mooij als Verhaar er twee in liggen, waardoor de wedstrijd beslist was. Spakenburg deed vervolgens wat terug via Van der Linden, maar het slotakkoord was voor Markiet. De invaller scoorde en direct daarna floot de scheidsrechter af.

AFC blijft staan op de tweede plaats. Het gat met koploper Katwijk, dat een wedstrijd meer speelde, is liefst tien punten.

