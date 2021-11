Leerlingen helpen bomen planten in Onderdijk: "Dan heb je de natuur geholpen"

Het was vorige week al boomfeestdag, maar deze week lukte het pas om 20 nieuwe Amberbomen te planten in Onderdijk. Wethouder van Medemblik Andrea van Langen kreeg hulp bij het planten van groep 5/6 van de Gerardus Majellaschool die op steenworp afstand van de nieuwe bomen staat. De bomen die voorheen langs de Zeedijk stonden moesten eerder dit jaar worden gekapt. "De andere bomen waren ziek", weten de leerlingen te vertellen. Sander Huisman sprak met de kinderen en de wethouder terwijl ze de bomen aan het planten waren.

De leerlingen vertellen enthousiast waarvoor de bomen nodig zijn. "We krijgen meer zuurstof", vertelt Luca. "Anders kan je niet meer ademen." Stijn die naast hem staat hoopt dat de vogels ook de bomen weer weten te vinden. En dat hij later ook in de schaduw van de boom kan zitten als de zon te fel wordt.

Als groep 5/6 de Nes oversteekt zijn op de achtergrond de grote machines nog te zien die de bomen op de juiste plekken hebben gezet. Na amper één minuut lopen vanaf de Gerardus Majellaschool is het nu de schone taak aan de leerlingen om met de schop in de aanslag de laatste kuilen dicht te scheppen.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]