1100 leerlingen snuffelen aan een technisch beroep: "Niet praten maar zelf doen"

Na het succes van het meerdaagse Promotie Evenement Techniek (PET) dat al jaren in Hoogwoud wordt georganiseerd, kunnen nu ook de leerlingen in oostelijk West-Friesland snuffelen aan technische beroepen. Afgelopen vrijdag werd voor het eerst een PET-evenement georganiseerd in sporthal De Kloet in Grootebroek. Verslaggever Sander Huisman sprak met verschillende initiatiefnemers en zocht uit of de kinderen van groep 7 en 8 geïnteresseerd raakten in techniek.

De ruim 1100 leerlingen die het voorlichtingsevenement bezoeken, komen grotendeels op de fiets naar de sporthal, een imposant gezicht. De leerlingen van groep 7 en 8 lopen van de ene naar de andere kraam die de bedrijven en scholen uit de regio daar voor ze hebben neergezet. Niet om over techniek te praten, maar vooral om zelf iets te kunnen doen. Na het succes van het inmiddels meerdaagse PET-event in westelijk West-Friesland besloten verschillende onderwijsinstellingen in oostelijk West-Friesland dat er ook in De Kloet in Grootebroek een voorlichting moest komen. Normaal voor de groepen 7, maar omdat het vorig jaar niet georganiseerd kon worden nu ook voor de groepen 8. Ze vermaken zich met computers, solderen, dakpannen leggen en metalen telefoonhouders maken. Artikel gaat verder onder de foto.

Leerlingen maken kennis met techniek op het PET-event in Grootebroek - Sander Huisman / WEEFF

Het is de organisatie niet meteen te doen om het werven van extra leerlingen voor de technische opleidingen. En of het meteen invloed heeft gehad op de beroepskeuze van de jonge leerlingen blijkt nog niet uit de eerste reacties van de leerlingen. Maar dat ze op een bijzondere manier enthousiast kennis hebben gemaakt, dat bleek wel uit het geluid dat ze maakten in de galmende sporthalen in Grootebroek.