Niks zien en de straat op: bewustwording leerlingen van de witte stok

Stadsdichter Levi Noë liep afgelopen vrijdag op de Internationale Dag van de Witte Stok samen met leerlingen van het Werenfridus in Hoorn een parcours met een witte stok. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren niet precies weten wat de witte stok allemaal betekent. Verslaggever Sander Huisman was ooggetuige bij het lopen van het parcours en ging met de deelnemers in gesprek.

Toen uit ondezoek bleek dat een groot deel van middelbare scholieren nog nooit van de stok gehoord hadden, en dus ook niet wisten hoe te handelen als ze er eentje tegenkomen, is deze campagne gestart. Naar alle middelbare scholen in Nederland is een lespakket gestuurd, zodat er aandacht besteedt kan worden aan de bekendheid van de witte stok.

Met een slaapmasker voor de ogen en een witte stok in de hand lopen Levi Noë en wat leerlingen van de Werenfridus in Hoorn voorzichtig over de parkeerplaats voor de school. Naast hen loopt een vrijwilliger van de oogvereniging, vrijwilligers die allemaal ook blind of slechtziend zijn. De deelnemers weten dat ze tijdens het parcours een papiercontainer tegen gaan komen omdat ze dat gezien hebben voordat het masker op ging. "Maar in het echte leven weet je dat niet altijd", zegt Deni nadat ze het masker heeft afgezet.

Nadat de leerlingen hebben mogen ervaren hoe het is om je te verplaatsen zonder iets te zien, draagt Levi Noë nog een gedicht voor in de theaterzaal van de school. Hij leidt zijn verhaal in met een filmpje van hemzelf met een cliënt. Levi werkt zelf in een zorginstelling met gehandicapte mensen die blind of slechtziend zijn. Het gedicht dat volgt is een ode aan een cliënt die is overleden.

"Zou het niet goed zijn om in te denken om een beperking te hebben", vroeg Levi zich al een tijdje af. Het zou hem volgens hem kunnen helpen bij zijn werk in de gehandicaptenzorg. Daarom is hij blij dat hij dit heeft kunnen doen: "Ik heb heel veel respect voor al die dames en die meneren die hier lopen die dat zomaar even doen met een witte stok lopen."

