Kledingmarkt Risdam na ruim 30 jaar verder als rommelmarkt: "Het is gewoon gezellig"

Ruim 30 jaar geleden begon in wijkcentrum De Scheerder in de Risdam in Hoorn een kledingmarkt. De verkoop van tweedehands kleding werd in de loop der jaren al aangevuld met de verkoop van speelgoed, en de locatie van de twee keer per jaar gehouden markt verhuisde naar wijkcentrum de Huesmolen. Maar nu wordt er - na een pauze van anderhalf jaar - weer een markt gehouden die nog meer dan alleen kleding en speelgoed verkoopt. Verslaggever Sander Huisman ging kijken op de rommelmarkt en sprak met een aantal mensen voor en achter de tafels.

Rina is één van de vrijwilligers die zich bezighoudt met de organisatie van de rommelmarkt. De animo is groot, dus alle kraampjes zijn zo vergeven. Van de ruim 30 jaar dat de markt bestaat, loopt Rina er al ruim 25 jaar rond. Na een pauze van anderhalf jaar is de markt nu weer terug maar dan als rommelmarkt: "Met kleding en speelgoed kan je niet iedereen bereiken", verklaart Rina de verandering. Naast Rina staat Angelique achter haar kraampje. Ze kennen elkaar al heel lang, maar Angelique is een tijd niet geweest. Nu er meer verkocht wordt dan alleen kleding en speelgoed komt ze weer terug met haar spulletjes. "Als je geen jonge kinderen meer hebt, zit je wat minder in de kleding en het speelgoed." Nu er een rommelmarkt is kan ze haar spullen weer kwijt. "Mensen weten me ook te vinden, ze zeggen: jij kan er wel iets mee", vertelt Angelique, die op allerlei plekjes wel spullen weggeeft of verkoopt. Artikel gaat verder onder de foto.

De rommelmarkt in wijkcentrum De Huesmolen - Sander Huisman / WEEFF

Aan de andere kant van de zaal staan drie generaties voor het eerst achter de tafel. Relinde, Faye en Lida verkopen onder andere spullen die van Faye zijn geweest. Maar het gehaakte schaap dat ze meebracht om te verkopen, gaat toch weer mee terug naar huis. "Ik wou hem toch liever zelf houden", zegt Faye terwijl ze het schaap knuffelt. Spullen die na de drie uur durende markt achter worden gelaten in de zaal van stichting Netwerk stuurt de organisatie naar het goede doel. "Kleding en speelgoed gaat naar de kinderkledingbank", zegt Rina. De andere spullen gaan naar Dromehof, die met de verkoop van de spullen geld ophalen voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland