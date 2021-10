Repaircafé Lamoraal in Grootebroek voor duurzaamheid en tegen eenzaamheid

In De Lamoraal in Grootebroek wordt al ruim twee jaar elke maand een repaircafé georganiseerd. Nadat het een flinke tijd heeft stilgelegen, werd op de woonlocatie van Philadelphia Zorg onlangs weer de deur geopend voor mensen uit de buurt die iets willen laten repareren. Daarnaast is er onder het genot van een kopje koffie ook wat aanspraak voor de vaak wat oudere buurtbewoners. Verslaggever Sander Huisman ging langs om met vrijwilligers en klanten te praten.

"Verstandelijk beperkte mensen zijn helemaal niet eng", zegt coördinerend begeleider Klaas Petter van De Lamoraal. Het is één van de redenen waarom er ooit gekozen is voor de vorm van het repaircafé: "De doelgroep laat zien dat het helemaal niet spannend is wat hier gebeurd." Leon is bewoner van Lamoraal en loopt met een koffiekan regelmatig de kopjes bij te vullen. Hij repareert niet, maar in een café is de koffie bijna net zo belangrijk. Hij werkt doordeweeks in een horecagelegenheid in Lutjebroek en Enkhuizen, en nu staat hij dus zelfs in het weekend nog koffie te serveren. Artikel gaat verder onder de foto.

Vrijwilliger van buitenaf Anton helpt mee bij repaircafé. - Sander Huisman / WEEFF

Naast kennismaken met de bewoners en het duurzame aspect van het repaircafé is er nog een duidelijke motivatie voor Klaas Petter om dit concept weer op te pakken: "We merkten dat we in een wijkje zaten waar veel ouderen wonen, waar ook wel soms iets van eenzaamheid was." De vrije inloop die er normaal voor zorgde dat mensen gezellig langer bleven hangen voor een praatje is helaas nog niet terug. Nu maken de mensen nog een afspraak: "We hopen dat dat snel weer zonder afspraak kan." Anton zit als vrijwilliger van buitenaf achter de tafel. Buiten het repaircafé heeft hij ook al veel reparatieklusjes die hij doet voor anderen. Maar deze vorm past hem ook goed: hij repareert wat hij kan en adviseert de mensen uitgebreid als het hem niet is gelukt het euvel te verhelpen.