Drie Ajacieden in definitieve selectie Oranjevrouwen

Bondscoach Parsons heeft in totaal 23 speelsters geselecteerd voor de komende twee wedstrijden. De OranjeLeeuwinnen spelen op vrijdag 26 november de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië in Ostrava. Op maandag 29 november wacht een vriendschappelijke interland tegen Japan. Dat duel wordt gespeeld in het Cars Jeans Stadion in Den Haag.

Koploper

Nederland gaat aan kop in de kwalificatiegroep voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje heeft tien punten uit vier wedstrijden. IJsland volgt met zes punten, maar heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.