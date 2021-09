Oranjevrouwen weten nu wel wat winnen is onder nieuwe bondscoach Parsons

De Oranjevrouwen hebben vanavond op overtuigende wijze de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland gewonnen. In Reykjavik werd het dankzij doelpunten van Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen 0-2.

De Oranjevrouwen hadden na de 1-1 tegen Tsjechië van afgelopen vrijdag wat recht te zetten. Tegen IJsland mocht Stefanie van der Gragt uit Heerhugowaard wederom in de basis beginnen bij de ploeg van bondscoach Mark Parsons. Oranje startte voortvarend aan de wedstrijd en bleek al snel de betere ploeg. Na een slimme pass van Groenen maakte Van de Donk in de 23e minuut de verdiende openingstreffer. In het restant van de eerste helft bleef Oranje de bovenliggende partij, maar tot grote kansen kwam het helaas niet meer.

