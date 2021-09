Ajacied Spitse keert terug in selectie Oranjevrouwen

Bondscoach Parsons houdt grotendeels vast aan de groep die Sarina Wiegman de laatste jaren koos. Naast de terugkeer van de 31-jarige Spitse, kiest Parsons wel nog voor één potentiële debutant. De 22-jarige Caitlin Dijkstra van FC Twente zit voor het eerst bij de selectie. Ook Ajax-verdediger Stefanie van der Gragt uit Heerhugowaard is weer opgeroepen.

WK-kwalificatiecampagne

Nederland begint vrijdag 17 september in Groningen tegen Tsjechië aan de nieuwe kwalificatiecyclus voor het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. Op dinsdag 21 september spelen de Oranjevrouwen hun tweede wedstrijd. In Reykjavik is dan IJsland de tegenstander. Nederland zit verder nog in Groep C met Wit-Rusland en Cyprus.

Bekijk hieronder de gehele selectie van de Oranjevrouwen