Anti-zwarte pietenbeweging vindt roetveegpieten tijdens sinterklaasintocht 'te zwart'

'Een slinkse poging om weg te komen met ordinaire blackface-parade', noemt anti-zwarte pietenbeweging Alkmaar Kan Het de Alkmaarse sinterklaasintocht van afgelopen zaterdag. Volgens de organisatie waren de roetveegpieten niet 'roetveeg' genoeg. Lida Mathot van Stichting Intocht Sinterklaas Alkmaar kan zich hier 'absoluut niet in vinden': "We hebben ons best gedaan de intocht gezellig te maken voor iedereen en dan is het weer niet goed. Ik ben er wel een beetje klaar mee", vertelt ze aan NH Nieuws.

Lida Mathot, voorzitter van Stichting Intocht Sinterklaas Alkmaar, 'is wel een beetje klaar met de kritiek'. "Dit jaar was voor het eerst dat wij in Alkmaar werkten met roetveegpieten. Hier is heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan en we hebben ons best gedaan het naar iedereens zin te doen. Het is jammer dat het dan voor sommige mensen alsnog niet goed genoeg is." Mathot en haar team hebben andere opvattingen over wat een roetveegpiet precies is dan Alkmaar Kan Het: "Ik vind dat wij behoorlijk goed zijn omgegaan met de veranderingen. We hebben aan zoveel mogelijk dingen gedacht." Er 'is nu eenmaal geen reglement' waarin staat hoe roetveegpieten eruit moeten zien. "Dan moeten ze maar voor elkaar krijgen dat dat er komt."

'Overduidelijk geen zwarte pieten'

Thomas van Elst, die afgelopen zaterdag een pro-zwartepietendemonstratie hield, laat net als Mathot aan NH Nieuws weten de roetveegpieten die bij de intocht waren niet als zwarte pieten te zien. Hij had dertien zwarte pieten meegebracht naar de demonstratie. "Dat waren echte pieten", aldus Van Elst. "De pieten die tijdens de intocht voorbijkwamen waren dat overduidelijk niet."



Vrijdag gaat Robbert Witte van Alkmaar Kan Het in gesprek met burgemeester Anja Schouten. Op sociale media vroeg hij haar al: "Hoe kan dit? U was de hele middag in het gezelschap van de Sint en de pieten en had het kunnen zien. Had het moeten zien." In een reactie aan NH Nieuws laat de gemeente weten dat Stichting Intocht Sinterklaas Alkmaar zelf besloten heeft over te gaan op roetveegpieten en dat de gemeente hier niet over in gesprek is geweest.

Of de gemeente of burgemeester zich kunnen vinden in de kritiek? "De burgemeester heeft geconstateerd dat het uiterlijk van de pieten is aangepast ten opzichte van eerdere intochten", aldus een woordvoerder.



Mathot hoopt vooral dat de 'ophef snel voorbij' is. "Ik verbaas mij er echt over dat we het nu alweer over zwarte pieten hebben. Ik kijk vooral terug op een mooi kinderfeest, waarbij we geen negatief geluid gehoord hebben", besluit ze.