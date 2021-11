Nieuw beweegplein Kersenboogerd voorbeeld voor andere wijken Hoorn

Dit weekend werd in het Willem Wiesepark in de Kersenboogerd in Hoorn een wandelroute en ‘beweegplein’ geopend. Wethouder van Sport en Welzijn Kholoud Al Mobayed was aanwezig en knipte officieel een lintje door, en liep vervolgens de wandelroute van 1,4 kilometer. Binnen het project 'Kansen voor de Kersenboogerd' werd door bewoners het plan geopperd voor de wandelroute en het beweegplein. Verslaggever Sander Huisman wandelde een stuk mee en sprak met de wethouder.

Na de warming-up op het basketbalplein voor Sporthal De Kers loopt een flinke groep toegestroomde wandelaars mee naar de ingang van het Willem Wiesepark. Daar spreekt wethouder Kholoud Al Mobayed nog een paar woorden en opent vervolgens ceremonieel het wandelpad van 1,4 kilometer door een lintje door te knippen. De wandelgroep wordt door het tempo opgedeeld in een snelle en langzame groep die vervolgens halverwege de route het beweegplein passeert. Het pad naar het beweegplein - dat middenin het drassige grasveld ligt - moet nog worden aangelegd, maar als de wandelgroep voor een tweede maal het beweegplein passeert stoppen ze er voor een sportclinic van Cedric Dors en Christel van Vliet. De toestellen op het beweegplein laat de groep even voor wat het is, maar het bord met de lijst workouts krijgt alle aandacht. Van een squat tot jumping jacks; de groep doet fanatiek mee, net als de wethouder. Die laatste belooft dat het bord nog wordt vervangen voor een exemplaar met grote letters, zodat het voor iedereen te lezen zal zijn. Artikel gaat verder onder de foto.

Wandelroute in het Willem Wiesepark in Kersenboogerd geopend. - Sander Huisman / WEEFF

Een paar weken geleden heeft de gemeenteraad het plein en de wandelroute al verkent, en heeft 60.000 euro vrijgemaakt om ook in andere wijken in Hoorn zo'n beweegplein te kunnen plaatsen, vertelt wethouder Al Mobayed. Voor haar is het doel van het plein belangrijk: bewegen is goed voor het welzijn van mensen, en op deze manier spreek je elkaar nog eens tijdens een wandeltochtje.